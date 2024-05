Gasperini rimane a Bergamo

(Di domenica 26 maggio 2024)rimarrà sulla panchina dell’Atalanta. Percassi vuole garantire la permanenza dell’allenatore della vittoria di Dublino. Lo apprendiamo da Tuttomercatoweb che scrive: “La scelta è stata presa. Salvo clamorosi ribaltamenti di fronte (il condizionale è sempre d’obbligo) Gian Pieroresterà sulla panchina della formazione orobica. È chiaro, servono alcuni dettagli per arrivare alla fumata bianca, alla stretta di mano definitiva, alla firma nero su bianco. Ormai esiste l’idea di base per costruire le fondamenta di un altro ciclo.”, Percassi e i nodi da sciogliere Diil presidente Percassi ha parlato a Sky: “La fiducia si è percepita anche ieri all’uscita del presidente Antonio Percassi dal centro sportivo di Zingonia: “Stiamo lavorando per le ultime cose”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. Poco prima dell’allenamento c’è stato un nuovo incontro tra le parti per capire meglio i dettagli del nuovo accordo (presenti anche l’ad Luca Percassi e il ds Tony D’Amico).

Bologna, per il dopo Motta si seguono due ex obiettivi del Toro - Bologna, per il dopo Motta si seguono due ex obiettivi del Toro - Dopo la storica qualificazione in Champions League, per il Bologna è tempo di pensare alla sostituzione di Thiago Motta, che il prossimo anno siederà sulla panchina della ... torinogranata

Atalanta-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici - Atalanta-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici - Atalanta-Torino è una partita della 38esima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming. ilveggente

Le radici storiche e culturali della bandiera europea - Le radici storiche e culturali della bandiera europea - rimane uno dei simboli più belli di pace e coesione tra i popoli e riassume in maniera perfetta l’intento di fraternità posto alla base dell’Europa dai padri fondatori, De Gasperi, Schuman e Adenauer ... interris