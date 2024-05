Garlasco - notte di botte in strada tra giovani | soccorsi due ragazzi di 21 e 22 anni

(Di domenica 26 maggio 2024)(Pavia), 26 maggio 2024 - Due diverse liti tra, quasi in contemporanea nella, conin. Isanitari di Areu sono intervenuti sulla circonvallazione di, in via Leonardo da Vinci, per tre richieste d'intervento, una prima verso le 4, ma senza poi trovare nessuno da soccorrere, una seconda circa un quarto d'ora dopo, trasportando un 22enne in codice verde all'ospedale civile di Vigevano, e una terza volta ancora mezz'ora più tardi, soccorrendo un 21enne ma medicandolo sul posto senza che fosse necessario il trasporto in ospedale.

