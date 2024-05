Gara 1 semifinale dei playoff Basket 2024 | buona la prima per Milano - Brescia ko

(Di domenica 26 maggio 2024) I campioni d’Italia non sbagliano e fanno loro ladeibattendoper 95-89. Successo non semplice per gli uomini di Messina che sono riusciti a prevalere soltanto nel finale.95-89 Dopo un buon avvio degli ospiti,vola subito sul 9-7,del controsorpasso di Gabriel per il 15-13. Nei minuti seguenti, l’Olimpia dilaga con le triple di Voigtmann ed Hall. Si va sul +6, ma Massenburg accorcia per il 34-29 del primo quarto. Nel secondo quarto,va sul +9, mariaccorcia ancora per il -2. Voigtmann è sempre ispirato permettendo adi andare all’intervallo lungo avanti di 12. Al rientro in campo, il match sembra chiuso con il +13 firmato Ricci, ma Della Valle rimette in corsa i suoi con due triple. Gli ospiti tornano a -7, per poi arrivare a -2. Melli li ricaccia ancora -7, ma le Rondinelle nel mollano perchè tornano a -4, sbagliando la tripla del -1.

