Gantz chiede Commissione di indagine su 7 ottobre e guerra

Tel Aviv, 21 mag. (Adnkronos) - Il ministro senza portafoglio Benny Gantz e il ministro della Difesa Yoav Gallant hanno chiesto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu convochi oggi il gabinetto di guerra per discutere i negoziati congelati sugli ostaggi.

A più di sette mesi dal tragico attacco del 7 ottobre, Hamas e Iran ci avevano visto giusto su Israele. La debolezza e le fratture interne allo Stato ebraico si sono acuite, arrivando su toni di scontro totale. Il ministro del Gabinetto di guerra, Benny Gantz, lancia un ultimatum politico al premier Benjamin Netanyahu, colpevole a suo avviso di non aver lanciato l’offensiva finale su Rafah e quindi di non voler dare una svolta alla guerra per Gaza.

