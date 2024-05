Gambolò - incidente tra due auto | sei ferit - tra loro cinque giovani tra i 18 e i 24 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Pavia, 26 maggio 2024 –, sabato sera poco dopo le 23, a, nel Pavese: duesi sono scontrate e ci sono stati seii. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un suv e un’mobile si sarebbero scontrate frontalmente in via XX Aprile, frazione Belcreda del comune di, in Lomellina. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un uomo di 55, tre ragazzi di 24, 21 e 20e due ragazze di 19 e 18. Ii, soccorsi dagli operatori del 118, sono stati trasportati in ambulanza in codice giallo in diversi ospedali: al Policlinico San Matteo di Pavia, al San Carlo di Milano e all'Humanitas di Rozzano (Milano). Sono tutti sotto osservazione, ma nessuno disarebbe in pericolo di vita. Per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano. .