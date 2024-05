Gaeta Struttura balneare completamente abusiva sulla spiaggia di Sant’ Agostino - sequestro e denuncia

Centro di alta diagnostica a Gaeta: apertura entro fine mese - Centro di alta diagnostica a gaeta: apertura entro fine mese - gaeta La prossima settimana dovrebbe avvenire l’apertura, almeno parziale, del Centro di alta diagnostica all’interno dell’ex ospedale Monsignor Luigi Di Liegro di gaeta. ilmessaggero

Minaccia armata al titolare di una palestra: «Troppi scooter parcheggiati all’esterno» - Minaccia armata al titolare di una palestra: «Troppi scooter parcheggiati all’esterno» - Infuriato per i troppi scooter parcheggiati all’esterno di una palestra, un uomo di 42 anni entra nella struttura minacciando il titolare con un coltello da cucina. È accaduto l’altra sera a gaeta, ... ilmessaggero

Gaeta / Apertura del Centro Diagnostico: preoccupazione per la carenza di personale in prestito dal “Dono Svizzero” - gaeta / Apertura del Centro Diagnostico: preoccupazione per la carenza di personale in prestito dal “Dono Svizzero” - alle strutture del Sud Pontino dedicate ai servizi sanitari, a margine della quale è stata annunciata l’apertura – a breve – del Centro di Diagnostica presso l’ospedale “Monsignor Di Liegro” di gaeta. temporeale.info