Futuro Conte - Fabrizio Romano svela i retroscena sull’accordo con il Napoli

(Di domenica 26 maggio 2024) Ilcontinua a seguire Antonio. Le parole disuldell’allenatore italiano. In casac’è tanta voglia di ripartire dopo la stagione deludente. Uno degli obiettivi primari è ingaggiare un tecnico all’altezza, uno di quelli che sappia dare alla squadra la giusta grinta nel corso dell’annata. Tale affermazione, riguarda da molto vicino Antonio. Quest’ultimo, gode della mentalità del vincente motivo per il quale Aurelio De Laurentiis vorrebbe offrigli la panchina del. I contatti sono frequenti, ma al momento non risulta ancora un accordo completo. Il patron azzurro è convinto che Antoniosia l’uomo adatto da cui ripartire. Al tempo stesso, anche l’allenatore ha raggiunto la propria consapevolezza, iniziando a credere nel progetto partenopeo. Infatti, il tecnico è convinto di poter fare molto bene in Campania, ma prima di concludere l’operazione la società dovrà assecondare le proprie richieste.

Uno dei temi più importanti è legato al futuro di Giovanni Di Lorenzo. Le ultime sul possibile addio del capitano azzurro. Sono giorni caldi in casa Napoli per il futuro del club. La stagione è ormai giunta al termine, motivo per il quale c’è l’assoluta necessità di rifondare la squadra e non solo. spazionapoli

“Non vi dimenticherò mai” ha detto Stefano Pioli ai tifosi del Milan. Ma da quest’oggi il tecnico di Parma dovrà pensare a quale sarà la sua prossima destinazione. Il suo contratto scade tra un anno ma, secondo quanto filtra da Milanello, nonostante nel comunicato che segna la separazione dal Milan non si parli di esonero, sembra essere stata trovata la formula per la separazione consensuale. calcioweb.eu

Napoli-Chelsea, scambio Lukaku-Osimhen Per il nigeriano c'è un'altra ipotesi - napoli-Chelsea, scambio Lukaku-Osimhen Per il nigeriano c'è un'altra ipotesi - Il nigeriano è corteggiato dal Chelsea, ma no solo. Il napoli del futuro sarà molto diverso da quello che si accinge a terminare la stagione. Cambierà innanzitutto l'allenatore. Francesco Calzona ... areanapoli

Dopo 72 anni torna a Briatico dall’Australia per “rivedere il suo mare” - Dopo 72 anni torna a Briatico dall’Australia per “rivedere il suo mare” - Mario napoli, a 90 anni 15.850 chilometri dall’Australia a Briatico ... di emigrare con la speranza di un riscatto sociale e un futuro migliore, un lavoro nuovo, una vita nuova. A Briatico, già da ... quotidianodelsud

Salvini, per le regionali in Campania servono scelte unitarie - Salvini, per le regionali in Campania servono scelte unitarie - "Le Regionali sono una bellissima sfida, De Luca in Campania ha fatto il suo, il centrodestra sia unito e scelga unito, noi in passato ci siamo divisi, abbiamo litigato, non ci abbiamo creduto, per Na ... ansa