Fusione fra Rai Way ed Ei Towers - il governo punta al colosso delle telecomunicazioni

(Di domenica 26 maggio 2024) Il matrimonio fra le antenne di Rai Way quelle di Eis’ha da fare: ilspinge per la creazione di unnazionaleinfrastrutture radiotelevisive. La creatura che vedrebbe la luce comporterebbe la collaborazione di pubblico e privato e porterebbe un’inedita intesa fra Rai e Mediaset, vista la composizione aziendale di Ei(60% F2i, 40% Mfe-Mediaset). Il Dpcm di Giorgia Meloni È stato bollinato un nuovo Dpcm firmato dal pugno della premier Giorgia Meloni e recante le firme di Alfredo Mantovano (sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) Giancarlo Giorgetti (Economia) e Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy). L’attuale assetto Attualmente la Rai detiene il 64,97% di Rai Way. Il nuovo Dpcm meloniano va a modificare il precedente emesso nel 2022 dall’allora premier Mario Draghi, il quale aveva autorizzato la Rai a scendere sotto il 51% di Rai Way.