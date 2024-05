(Di domenica 26 maggio 2024) Nel corso di, i fan possono assistere a un epicodi Mad Max, precedentemente anticipato dallo stesso regista George Miller. Al posto di Tom Hardy, che lo ha interpretato nell’iconico Mad Max: Fury Road del 2015, qui troviamo lo stuntman Jacob Tomuri, controfigura di Hardy. Anche se non viene mostrato il suo volto, è molto chiaro che si tratta di Max stesso, che appare come lo vediamo all’inizio di Fury Road, in piedi accanto alla sua auto iconica – una V8 Interceptor. Ildiin Mad Max è stato molto atteso dai fan sin da quando il regista George Miller ha confermato la sua presenza nel nuovo capitolo del famoso franchise.

George Miller rivela che Max Rockatansky farà una fugace apparizione nel prequel Furiosa: A Mad Max Story. Max Rockatansky e la sua iconica auto Interceptor faranno una breve apparizione in Furiosa: A Mad Max Saga. La conferma arriva dal regista George Miller, creatore del franchise sci-fi, come riportato da Entertainment Weekly, ma attenzione. movieplayer

George Miller, il creatore e regista del franchise di Mad Max, ha confermato che Max e la sua iconica auto Interceptor faranno una breve apparizione in Furiosa: A Mad Max Saga. In un’intervista con Entertainment Weekly, Miller ha rivelato che Max e la sua auto Interceptor saranno visibili in quello che la pubblicazione descrive come un cameo di un battito di ciglia. screenworld

Furiosa, Anya Taylor-Joy rivela l’ammirazione per Charlize Theron: “è arrivato il momento di cenare assieme” - furiosa, Anya Taylor-Joy rivela l’ammirazione per Charlize Theron: “è arrivato il momento di cenare assieme” - La giovane attrice, che recentemente abbiamo visto anche in un breve cameo in Dune – Parte 2, ha anche parlato della sua ammirazione per Theron e per il personaggio di furiosa: “Mi sento molto ... cinematographe

Furiosa, nel film c’è un cameo di Mad Max: lo avete notato - furiosa, nel film c’è un cameo di Mad Max: lo avete notato - Nel corso di furiosa, i fan possono assistere a un epico cameo di Mad Max, precedentemente anticipato dallo stesso regista George Miller. Al posto di Tom Hardy, che lo ha interpretato nell’iconico Mad ... cinemaserietv

Per Furiosa e Dune il futuro del cinema è… il deserto - Per furiosa e Dune il futuro del cinema è… il deserto - furiosa inizia in un idillio molto provvisorio e biblico ... dai riferimenti “brutalmente meta” come il logo della 20th Century Fox distrutto a un cameo dopo l’altro. Deadpool può essere veramente ... badtaste