Furiosa - Anya Taylor – Joy non aveva la patente prima di girare il film e neanche adesso

(Di domenica 26 maggio 2024) Ospite di Stephen Colbert per la promozione di– Joy ha ribadito ancora una volta di non possedere ladi guida, nonostante il personaggio da lei interpretato nel, la giovane, faccia mostra di guida spericolata in diverse occasioni all’interno del; è la stessa attrice a spiegare i dettagli dei suoi stunt, in questo divertente reel Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @cinemaserietv.it Dennissu un catamarano Malboro a Bournemouth nel 1988 Powerboatracingworld.comL’attrice, in un’intervista ad Entertainment Weeklyspiegato il motivo della mancanza della licenza di guida: “Nella mia vita non sono mai stata nello stesso posto abbastanza a lungo per potermela procurare, ma di mio io adoro le macchine, e anche la Formula 1. Mio padre è stato campione di motonautica, quindi l’odore di benzina è di casa nella nostra famiglia“.