Furiosa | A Mad Max Saga - la spiegazione dello splendido finale del film

(Di domenica 26 maggio 2024) È appena arrivato al cinema: A Mad Max, epico prequel di Mad Max: Fury Road che esplora il passato della guerriera, splendida coprotagonista deldeldel 2015.è stato presentato al Festival di Cannes 2024, dove lo abbiamo visto in anteprima e abbiamo scritto la nostra recensione. Ilè studiato per chiudersi esattamente dove il precedente si apre, in modo da creare una connessione tra le due storie, unite in un unico flusso narrativo. Nell’articolo che segue ci concentreremo proprio sull’epica conclusione del: in questadeldi, analizzeremo che cosa accade alla protagonista e al villain Dementus, ma anche come tutto questo va a collegarsi con Fury Road. Come perde il braccio? Anya Taylor-Joy in: A Mad Max. Fonte: Warner Bros.Partiamo dall’aspettodi: quando l’avevamo incontrata per la prima volta in Fury Road (interpretata in quelda Charlize Theron), la donna ha la testa rasata e un braccio meccanico.