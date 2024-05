Furiosa | A Mad Max Saga - il secondo atto della rivoluzione di George Miller

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 26 maggio 2024) Con: A Mad Maxconfeziona ildi una, che prosegue in un film opposto ma complementare al primo. Nel 1979, sull'onda di un cortometraggio da loro girato, un medico di Sidney e uno studente di cinema unirono le forze per produrre un piccolo film il cui fulcro principale era l'azione e la strada. Un titolo che girasse intorno ad un lavoro di stunt: artigianale, veritiero, avvincente e a basso costo. A bassissimo costo in realtà, dato che alcune fonti parlano di appena 200 mila dollari di budget totale. Il film era il primo capitolo di Mad Max (da noi Interceptor) e regalò all'Australia la suacinematografica più importante, oltre a far diventareun regista. Una ….