Frecce tricolori a Roma il 2 giugno 2024 | quando passano - orario e programma della Festa della Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 maggio 2024) Domenica 2ricorre il 78esimo anniversario. Una data importantissima per il nostro Paese che a, come ogni anno, sarà celebrata con una grande manizione. Uno dei momenti più attesi sarà quello del passaggio delle: scopriamo insiemee orari.il 2: il– (ilcorrierecitta.com)Quest’anno lacade di domenica. Si tratta di una delle date più importanti per il nostro Paese, una giornata particolarmente sentita soprattutto ache ospiterà la solenne celebrazionericorrenza. Presenti le più alte cariche dello Stato così come le rappresentanze di tutte le componenti delle forze armate e dell’ordine. Grande attesa poi per l’immancabile passaggio delleche coloreranno di verde, bianco e rosso, ovvero i colorinostra bandiera, il cielo sopra la Città Eterna.