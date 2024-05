Francia - aggressione con coltello in metro a Lione | 4 feriti

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – Quattro persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, all'interno dellapolitana a, in, da un uomo armato di. Lo rende noto l'emittente Bfmtv citando la prefettura del Rodano e la Procura di. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia, ha annunciato su X il vice responsabile della .

Come già successo al Leverkusen in Germania, anche in Francia si completa il double. Il PSG, dopo la vittoria della Ligue 1, si prende anche la Coppa di Francia battendo 1-2 il Lione . Il club parigino mette in ghiaccio il successo già nel primo tempo grazie alle reti di Dembele, che apre le marcature al 22?, e di Fabian Ruiz al 34?. calcioweb.eu

Mbappé e il PSG festeggiano il trionfo in Coppa di Francia - Mbappé e il PSG festeggiano il trionfo in Coppa di francia - Il Paris Saint-Germain batte il lione per 2-1 e vince la coppa con i gol di Dembélé e Fabián Ruiz. Reus e Brandt mettono in mostra le loro abilità mentre il BVB si prepara per la finale di Champions ... corrieredellosport

