Francesco Francia esce di scena in serie C - rammarico per la sconfitta contro Bmr Reggio Emilia

(Di domenica 26 maggio 2024) Clamorosa uscita diinC per ladi coach Andrea Mondini, che alza bandiera bianca nella ‘bella’ casalingala Bmr(65-72) chiudendo qui la sua stagione straordinaria. Ma è tanto ilin casa dei biancoblù di Zola Predosa per non esser riusciti a sfruttare il fattore campo: dopo il netto successo in gara-uno dello scorso weekend (79-61), mercoledì è arrivato il ko in casa dei reggiani (76-74), prima del ritorno a Zola e del ko di venerdì sera 65-72. Ma è solida la base dalla quale ripartire la prossima stagione, a partire dal suo capitano, al suo primo anno con la, dopo lo straordinario ciclo chiuso con l’Sg Fortitudo. "Al di là del risultato deludente – spiega il presidente Andrea Venturelli –, sono orgoglioso di questa squadra, del cuore e dell’atteggiamento mostrato dai ragazzi: che sono lo specchio del loro capitano Matias Degregori, quest’anno è stato un giocatore con ‘g’ maiuscola.

Si tinge di rosa il terzultimo referto della regular season di serie B dei New Flying Balls, che dopo il successo contro l’Andrea Costa Imola, piegano anche la corazzata del girone B Ruvo di Puglia e centrano il secondo capolavoro filato in ottica playout: a 80’ dalla fine Ozzano è più che mai padrona del proprio destino e può ancora centrare il 14esimo posto, valevole per il fattore campo nella poule salvezza. sport.quotidiano

È sempre nel segno delle reggiane il weekend della poule playoff del campionato di serie C, con i successi delle capolista Reggio Emilia e Scandiano a lasciare invariato il gruppo di testa. Dalle retrovie ritrova il referto rosa la Francesco Francia di coach Mondini, che liquida una Virtus Medicina in difficoltà (quarto ko consecutivo) e si prende così il terzo posto in solitaria. sport.quotidiano

Tutti si aspettavano una lotta serrata tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin per il successo, invece alla fine in mezzo si è posizionato Marc Marquez. Per questo non è rimasto di certo contentissimo Pecco, che avrebbe voluto anche vincere la gara ma non è riuscito nel suo intento. metropolitanmagazine

