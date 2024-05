Frana travolge sei villaggi in Papua Nuova Guinea L’ONU | “Almeno 670 morti”

Una sconvolgente tragedia si è consumata a Kaokalam, a nord della Papua Nuova Guinea, in Oceania, dove una frana ha raso completamente al suolo un villaggio seppellendo decine di case dove vivevano diverse centinaia di persone. dayitalianews

I servizi di emergenza stanno correndo per raggiungere i villaggi colpiti da una massiccia frana nell’isolata provincia di Enga in Papua Nuova Guinea, dove si teme che centinaia di persone siano morte. Una squadra di intervento rapido composta da medici e personale militare è riuscita a raggiungere il luogo isolato della frana, ha affermato l’agenzia umanitaria Care Australia. metropolitanmagazine

Una massiccia frana ha raso al suolo diversi villaggi nella provincia di Enga, in Papua Nuova Guinea, causando la morte di almeno 670 persone, secondo quanto riferito da un funzionario delle Nazioni Unite all’agenzia AFP. ilfattoquotidiano

