Frana castastrofica in Papua Nuova Guinea | oltre 670 vittime e 150 case sepolte

(Di domenica 26 maggio 2024) Port Moresby, 26 maggio 2024 – E’ sconvolgente il bilancio dellache ha distrutto un villaggio in: circa 670 persone sono morte, ha detto all'agenzia Afp un funzionario delle Nazioni Unite. "Ci sono circa 150", ha spiegato Serhan Aktoprak, dell'agenzia Onu per l'immigrazione con sede a Port Moresby. La tragedia nell'isolata provincia di Enga, a circa 600 chilometri a nord-ovest della capitale. Le difficoltà dei soccorsi Ancora bilancio molto incerto La mappa L’aiuto offerto dagli Stati Uniti Le difficoltà dei soccorsi I servizi di emergenza presenti nelle vicinanze dell'area del disastro sono ostacolati dal terreno accidentato e dai danni che le strade principali hanno subito, mentre alcune parti dell'area interessata sono accessibili solo tramite via aerea, dunque con gli elicotteri. Ancora bilancio molto incerto La, con tutta probabilità causata dalle forti piogge che hanno colpito la zona nelle ultime settimane, ha distrutto bestiame, raccolti e fonti di acqua pulita nella zona, ma soprattutto ha sepolto centinaia di, nella notte tra giovedì e venerdì.