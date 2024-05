FOTO Lupi | tra cori - trombette e pioggi - assalto per i biglietti

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTrae grande entusiasmo, il lungo fiume umano davanti ai botteghini dello Stadio Partenio Lombardi non si fa fermare nemmeno dallaa.Troppo ghiotto il “traguardo”, quello di arrivare davanti lo sportello e staccare il tagliando per assistere alla semifinale di play off che vedrà i biancoverdi sfidarsi con il Vicenza, dopo la vittoria in rimonta di sabato sera contro il Catania.I botteghini sono stati aperti al pubblico dalle ore 16:00, ma già da parecchio tempo prima i tifosi avavno raggiunto la biglietteria che è aperta soltanto per la fase di prelazione fino alle 20:00 e domani, Lunedì 27 Maggio dalle ore 09:30 alle ore 13:00.

Sciopero taxi a Roma, cori da stadio e tensione al presidio: spintonato un esponente dei Radicali - Sciopero taxi a Roma, cori da stadio e tensione al presidio: spintonato un esponente dei Radicali - Fumogeni e cori da stadio alla manifestazione di oltre duecento tassisti a Roma in piazza san Silvestro. Gridano 'Uber Uber vaff...'. Ma anche 'siamo noi, i siamo noi tassisti dell'Italia siamo noi'. informazione

