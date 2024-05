Foti fuga ogni dubbio | Se il Premierato non va - Meloni resta Premier senza se e senza ma

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 26 maggio 2024) Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia non lascia trasparire alcun cenno di ripensamenti o discorsi simili a Renzi: “Non esiste alcun parallelo”si,no. Si dibatte tanto in questi giorni sulla riforma che sta portando avanti il Governo. Si discute tanto anche sulla battuta che ha fatto Giorgiaa Trento, con quel “o la va o la spacca“, che ha fatto risalire l’opposizione sul carro del mettere l’attuale presidente del Consiglio vicino alla caduta nel caso in cui la riforma non dovesse passare. Insomma, stile Matteo Renzi che, il giorno dopo la sconfitta nel referendum, si è praticamente dimesso. “E invece non sarà così, ovvero in caso di sconfitta referendaria sulnon ci sarà nessun passo indietro da parte della, ma solo un addio alla riforma, si mettano l’anima in pace“, tuona così il capogruppo alla Camera Tommaso. Il leader e capogruppo alla Camera per Fratelli d’Italia Tommaso(Ansa Notizie.