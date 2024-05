Fortitudo Caja e una difesa da serie A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) La gioia e l’orgoglio, la soddisfazione, ma anche la voglia di completare, nel migliore dei modi una stagione straordinaria. Lae il suo popolo sognano laA, obiettivo che sembrava difficile, per non dire impossibile da raggiungere a inizio di stagione, ma che man mano cresceva anche la consapevolezza dei propri reali mezzi la formazione di Attilioha visto sempre più vicino. Adesso manca l’ultimo difficilissimo passo, ovvero la finale con Trapani, ma sognare non costa poi nulla. "L’abbiamo portata a casa, non so come, ma ora riposiamoci e pensiamo alla finale – sottolinea capitan Matteo Fantinelli nel dopo partita della decisiva gara-tre con Rieti – Trapani è fortissima, ma adesso festeggiamo dopo unafantastica, perché vincere su questo campo non era semplice". Altri, come Pietro Aradori hanno trasmesso le loro emozioni e le loro sensazioni tramite i social: "Con l’umiltà di non sentirsi superiori a nessuno, con l’orgoglio di chi non si tira mai indietro".