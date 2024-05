(Di domenica 26 maggio 2024) Torna in campo alle ore 19 la Pallacanestro Cantù per gara-4 di semifinale dei playoff promozione di A2. Sono già tre le squadre qualificate all’ultimo atto. Nel tabellone Argento laha vinto anche in casa di Rieti raggiungendoShark. Nel tabellone Oro invece èad aver ancora una volta sovvertito il fattore campo, vincendo 3-0 la sua serie con Forlì, che aveva dominato la stagione nel girone rosso. La squadra giuliana è dunque la potenziale avversaria di Cantù. A.L.M. .

Il live in diretta di Rieti-Fortitudo Bologna, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Cambio di campo per una serie che, nelle prime due partite, ha visto dominare gli uomini di coach Caja: Aradori e compagni, infatti, sono stati in grado di mantenere il fattore campo conquistando due belle vittorie con vantaggi abbondantemente in doppia cifra, portando la serie sul 2-0. sportface

Il primo match point è quello buono per la Fortitudo Bologna, che ha sconfitto per 60-58 Rieti nella sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Finale raggiunta dunque dagli uomini di coach Caja, che dopo aver dominato le prime due partite della serie hanno ottenuto un successo anche in trasferta, assicurandosi una sfida al cardiopalma. sportface

Fortitudo Bologna e Trapani senza ostacoli . Se passano il turno i lombardi trovano Trieste - fortitudo bologna e Trapani senza ostacoli . Se passano il turno i lombardi trovano Trieste - Torna in campo alle ore 19 la Pallacanestro Cantù per gara-4 di semifinale dei playoff promozione di A2. Sono già tre le squadre qualificate all’ultimo atto. Nel tabellone Argento la fortitudo bologna ... ilgiorno

A2, Trapani Shark vs Fortitudo Bologna: ecco il calendario e le date della finale! - A2, Trapani Shark vs fortitudo bologna: ecco il calendario e le date della finale! - Trapani Shark e fortitudo bologna si giocheranno la finale del Tabellone Argento di Serie A2 per la promozione in LBA. Gli Shark arrivano alla serie dopo aver battuto nettamente 3-0 ... pianetabasket

Basket – La Fortitudo batte Rieti e vola in finale contro Trapani - Basket – La fortitudo batte Rieti e vola in finale contro Trapani - Dopo otto anni la fortitudo bologna giocherà un'altra finale per provare ad approdare in Serie A1. Rieti ha venduo cara la pelle ed ha dovuto cedere il passo solamente a 7'' dalla sirena lunga quando ... tuttobolognaweb