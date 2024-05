Formula 1 - il ‘predestinato’ è tornato | Leclerc trionfa al GP di Monac - la nuova classifica piloti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2024) Apoteosi Ferrari al GP dio di1. Charlesè stato protagonista di una gara praticamente perfetta: il ferrarista ha confermato la prima posizione della pole e non ha mai rischiato. La gara non ha regalato grossi scossoni e le difficoltà del tracciato non hanno consentito sorpassi. L’avvio di gara è stato condizionato dal gravissimo incidente che ha coinvolto tre: Perez ha sbattuto contro le barriere e nella carambolo ha coinvolto le Haas di Magnussen e Hulkenberg. Botto terribile, bandiera rossa inevitabile e lungo stop.