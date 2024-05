Formula 1 - gravissimo incidente Perez-Magnussen | macchina distrutt - detriti ovunque | VIDEO

(Di domenica 26 maggio 2024) Neanche il tempo di iniziare che il GP di Monaco è costretto a un brusco e improvviso stop a causa di un gravefra. La dinamica è gravissima: Sergioresta imbottigliato nel traffico, alle sue spalle entrambe le Haas: Kevinprova a sorpassarlo sulla destra in uno spazio che non c’è e infatti tocca con la sua ruota sinistra anteriore la ruota destra posteriore del pilota messicano. La Red Bull difinisce di traverso e viene sbattuta contro le barriere dalla Haas. Monoposto in pezzi e: fortunatamente i piloti stanno bene.

F1 | GP Monaco 2024, subito bandiera rossa. Pauroso incidente per Pérez (senza conseguenze), coinvolte le Haas