Formia Caso Maiolo | l’avvocato Cupolino passa al contrattacco - arriva la condanna politica di Di Rocco Lega

(Di domenica 26 maggio 2024)– Non manca giorno che si arricchisce di nuovi capitoli la querelle promossa dalla Giunta municipale diche, adottando il 16 maggio scorso la delibera, ha deciso di nominare unle esterno per querelare diversi giornalisti colpevoli di aver firmato articoli e “pezzi” ritenuti diffamatori dall’esecutivo di centro destra sulle presunte distrazioni ed L'articolo Temporeale Quotidiano. .

Morte di Giuseppe Maiolo: il sindaco di Formia contro i giornalisti annuncia querele - Morte di Giuseppe Maiolo: il sindaco di formia contro i giornalisti annuncia querele - La reazione della Giunta di Gianluca Taddeo agli articoli che hanno denunciato l'assenza dell'amministrazione alla quale il ragazzo era stato affidato dal Tribunale dei minori ... latinatoday

Formia, sulla morte di Giuseppe Maiolo affondo della Procura - formia, sulla morte di Giuseppe Maiolo affondo della Procura - La Procura di Cassino ha richiesto documenti specifici al Comune riguardo il caso di Giuseppe Maiolo, il sedicenne deceduto in un incidente stradale sulla superstrada per Cassino il 6 marzo scorso. Pa ... latinacorriere

Le Final Four Under 14 Pro Nazionali a Formia - Le Final Four Under 14 Pro Nazionali a formia - Genoa, Hellas Verona, Inter e Lazio sono le quattro nuove finaliste del torneo Under 14 Pro che si terrà questo weekend a formia ... latinacorriere