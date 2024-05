Formazioni ufficiali Lazio-Sassuolo | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024) Ledi, match della trentottesima e ultima giornata di. La partita è in programma alle 20:45 di domenica 26 maggio nella cornice dello stadio Olimpico, dove i biancocelesti puntano ai tre punti in un giorno speciale: ospite dellaè infatti Sven Goran Eriksson, che saluterà il pubblico che grazie allo svedese ha festeggiato la vittoria di tanti trofei. Ecco le scelte dei due allenatori, Igor Tudor e Davide Ballardini. LE: in attesa: in attesa SportFace. .