Formazioni ufficiali Empoli-Roma | Serie A 2023 2024

(Di domenica 26 maggio 2024) Ledi, match della trentottesima e ultima giornata di. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi, domenica 26 maggio nella cornice del ‘Castellani’, dove gli azzurri inseguono la salvezza contro unagià certa del sesto posto in classifica. L’ultima vittoria dei toscani in casa contro larisale al 2007 e De Rossi quel giorno era in campo. Ecco le scelte dei due allenatori. LE: Caprile, Bereszynski, Ismajli, Luperto, Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Cacace, Destro, Cancellieri: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski, Dybala, Abraham SportFace. .

