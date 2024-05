C'è stato "qualche progresso" nei negoziati indiretti in corso al Cairo tra le parti sul rilascio degli ostaggi. Lo ha detto una fonte israeliana al Times of Israel aggiungendo che i colloqui "si intensificheranno notevolmente nei prossimi giorni. quotidiano

Fonte Egitto, negoziati riprenderanno al Cairo martedì - fonte Egitto, negoziati riprenderanno al Cairo martedì - I negoziati per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi tra Israele e Hamas riprenderanno martedì. Lo ha detto una fonte egiziana a conoscenza del dossier alla Cnn, ripresa dai media israeliani. ansa

Camion di aiuti entrano a Gaza dal valico di Kerem Shalom - Camion di aiuti entrano a Gaza dal valico di Kerem Shalom - Prossima settimana possibile ripresa dei negoziati tra Israele e Hamas In Medioriente ci sarebbero gli spiragli per l’avvio di nuovi negoziati tra Israele e Hamas, con la mediazione di… Leggi ... informazione

Palestina, Tajani: "Le iniziative unilaterali non sono utili a una soluzione" - Palestina, Tajani: "Le iniziative unilaterali non sono utili a una soluzione" - (Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2024 "Abbiamo detto che vogliamo che ci sia un negoziato che porti a un mutuo riconoscimento tra Israele e lo Stato palestinese. Le iniziative unilaterali non sono util ... quotidiano