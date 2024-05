Fonseca-Milan - Sacchi | Alla Roma non ha incantat - ha fatto molto bene solo in Ucraina Per affermarsi deve SCEGLIERE i GIOCATORI e fare una COSA sul mercato

Tanti big del mondo del Calcio e dello Sport alla 9^ Edizione del Premio Cesarini, tra gli altri il CT della Nazionale Luciano Spalletti e il mitico allenatore Arrigo Sacchi. Saranno presenti anche i grandi Campioni dello Sport jesino che hanno fatto conoscere Jesi e le Marche in Italia e nel mondo. seriea24

Milan, l’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi si è schierato con Pioli e ha detto la sua sulla contestazione della Curva Sud. Le parole Milan, Arrigo Sacchi si schiera con Stefano Pioli: contestazione della Curva Sud ingiusta View this post on Instagram A post shared by dailymilan.

dailymilan