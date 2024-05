Fonseca-Milan - cifre e dettagli del contratto La data della firma… polemiche permettendo

(Di domenica 26 maggio 2024) Salutato Stefano Pioli nel commovente finale di-Salernitana, i rossoneri stringono i tempi per il nuovo allenatore. La lista dei tanti, tantissimi, nomi affiancati al ‘Diavolo’ in questi ultimi giorni sembra essersi ridotta a un solo profilo: ilha scelto Paulo. Certo,. Il nome non scalda la piazza, per il dopo Pioli i tifosi avrebbero voluto un profilo più altisonante, sui social è già virale l’hashtag #FosecaOut ancor prima chesia ‘in’. A tal proposito, quando succederà?: idelSecondo gli ultimi rumor di mercato, ildovrebbe annunciare il nuovo allenatore nel mese di giugno, una volta concluse le amichevoli di Perth contro la Roma.aldovrebbe percepire un ingaggio di circa 3 milioni di euro e firmerà undi 3 anni o di 2 con opzione per il terzo. L'articolo CalcioWeb. .

