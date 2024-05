Fonseca Milan - c’è l’accordo | conto alla rovescia per l’annuncio

Non ci sono mai stati realmente dubbi ma ora è ufficiale: Paola Egonu vestirà la maglia della Vero Volley Milano anche la prossima stagione. L’opposto di Cittadella, in quello che è stato il suo primo anno nel Consorzio, non è bastato contro la corazzata Prosecco Doc Imoco Conegliano, vincitrice di tutto.

