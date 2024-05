Fondi Pnrr - tra grandi opere e tutela di tutti i territori

Uno dei progetti avviati in città che cambierà volto al territorio è il Parco dello Sport. Si tratta di un piano con investimenti Pnrr per 5 milioni di euro (più oltre un milione di finanziamento pubblico), inserito nella misura dei "progetti di Rigenerazione urbana ". Il parco dedicato agli ... ilgiorno

La Torre frigorifera di cui si è tanto discusso negli ultimi mesi verrà realizzata in via Pomezia? Sarà il consiglio comunale a deciderlo, nella riunione di giugno in cui verrà proposta l’approvazione del progetto in variante al piano regolatore. Le conferenze dei servizi sono terminate e i tempi ... ilrestodelcarlino