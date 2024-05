Fognini-Van de Zandschulp - Roland Garros 2024 | programm - orar -o, -tv, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Domani, lunedì 27 maggio, sarà il giorno dell’esordio di Fabioaldi tennis: l’azzurro sarà opposto al neerlandese Botic van de. Il match sarà il terzo ina dalle ore 11.00, e si giocherà sul Campo 13. Prima dell’azzurro, giocheranno, infatti, Oceane Dodin (Francia) contro Kayla Day (Stati Uniti) e, a seguire, Cameron Norrie (Gran Bretagna) contro Pavel Kotov (Russia). C’è un solo precedente tra i due, giocato proprio al: nel 2022, al secondo turno,si ritirò nel terzo set sul punteggio di 6-4 7-6 (2) 3-2 in favore del neerlandese. La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la direttasarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita per su OA Sport.