Focus Computer quantistici - fusione nucleare e IA | sfide da cogliere per governare il futuro

(Di domenica 26 maggio 2024) In principio è la macchina a vapore. Siamo nel Settecento, l’età dell’oro delle invenzioni, e l’Inghilterra diventa la patria del cambiamento. È la prima rivoluzione industriale. Nel corso della storia abbiamo conosciuto, finora, tre rivoluzioni di questo genere: la prima è, appunto, quella della macchina a vapore e del carbone, si sviluppa a partire dalla fine del Settecento e caratterizza gran parte dell’Ottocento. La seconda è quella del motore a scoppio, dell’elettricità e del petrolio, e inizia attorno al 1870, diventando centrale nella prima metà del Novecento. La terza è quella dell’energia atomica, dell’astronautica e dell’informatica, e ha inizio al termine della Seconda guerra mondiale. Tutte rappresentano per la tecnica e la vita degli esseri umani un cambio di paradigma. E tutte sono accomunate dalla presenza di governi dinamici e aperti al. In questo contesto si spiega l’attenzione del governo Meloni per quanto sta accadendo nel mondo.