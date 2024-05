Ultime partite per Stefano Pioli sulla panchina del Milan . Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo allenatore e continua a sfogliare la margherita con tante soluzioni al vaglio. Tornare a vincere “è quello che dobbiamo volere anche noi. È lungo il periodo da cui non vinciamo, il secondo posto ... calcioweb.eu

Milan, Florenzi saluta Pioli: “Uomo prima che allenatore” - Milan, florenzi saluta pioli: “Uomo prima che allenatore” - Con la partita tra Milan e Salernitana i rossoneri hanno salutato Stefano pioli, allenatore che lascia la panchina dopo aver riportato il club non solo in ... footballnews24

Florenzi saluta Pioli, il messaggio del terzino: «Grazie per tutto quello che hai dato al Milan» – FOTO - florenzi saluta pioli, il messaggio del terzino: «Grazie per tutto quello che hai dato al Milan» – FOTO - Conte-Milan, l’ultima novità non lascia dubbi: il tecnico salentino è ad un passo dall’accordo col Napoli. Spuntano le cifre Intervenuto ... milannews24

Florenzi a Pioli: "Grazie all'uomo prima che all'allenatore" - florenzi a pioli: "Grazie all'uomo prima che all'allenatore" - Il difensore rossonero con un post sul proprio profilo Instagram ha voluto dedicare un post a Stefano pioli per salutarlo ... gianlucadimarzio