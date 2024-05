Fischi per Di Lorenzo | il coro della curva è da non credere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 26 maggio 2024) Serie diper il capitano azzurro, Giovanni Di. Una partetifoseria del Napoli ha usato toni forti nei confronti del calciatore partenopeo. La tifoseria del Napoli continua a non risparmiare nessuno nella contestazione rivolta contro società e squadra. I supporter partenopei sono da tempo sul piede di guerra, usando toni e gesti chiari ed incisi nei confronti di tutti quelli che sono i tesseratisocietà del presidente Aurelio De Laurentiis. In occasione dell’ultima gara di campionato, andata in atto stamani al Maradona contro il Lecce, i tifosi azzurri hanno lanciato l’ennesimo segnale di protesta con cori e striscioni. Sono stati molteplici i messaggi di frustrazione che l’ambiente azzurro ha voluto spedire alla compagine del patron Aurelio De Laurentiis per una stagione a dir poco negativa.