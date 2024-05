Firenze - nuova vita al giardino di via del Mezzetta Più verde e più divertimento

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 - Un nuovo parco da vivere, più grande, più alberato, con più giochi per bambini e nuovi vialetti pedonali, una palestra all’aperto, area pic nic e presto unaFattoria didattica. E’ ildelrinnovato, grande areadella zona di Coverciano che è stata sottoposta a interventi di riqualificazione per quasi mezzo milione di euro. Il progetto ha previsto più di un centinaio di nuovi alberi e un’ampia area dedicata a cespugli ed erbacee, nuovi giochi inclusivi, nuovi vialetti ciclopedonali modello ‘strade bianche’ e aree ristoro e riposo.

