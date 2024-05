Firenze non dimentica Strage dei Georgofili - torna il corteo notturno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 maggio 2024 –ricorda ladeicon varie iniziative. Domenica 26 in Piazza della Signoria alle 21 ci sarà ‘ Nel tempo che ci resta’, elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Testo e regia Cesar Brie con Cesar Brie, Marco Colombo Bolla, Elena d’Agnolo, Rossella Guidotti, Donato Nobile. Produzione Campo Teatrale - Teatro dell’Elfo. A seguire il concerto La cura? La cultura, contro le mafie: rimedi, canzoni e riflessioni di e con Letizia Fuochi, voce e chitarra e con Francesco Frank Cusumano, chitarra. Iniziativa realizzata grazie al contributo di Fondazione CR. All’approssimarsi delle ore 1.04 del 27 maggio da Palazzo Vecchio si dirigerà verso via deiil consuetoistituzionale, insieme ai familiari delle vittime, per la deposizione di una corona commemorativa.