impongono lo stop totale, salvo deroghe previste per legge, sia per decolli che atterraggi dopo le ore 23. E' prevista la chiusura dello scalo per gli atterraggi programmati alle ore 23 con la sola eccezione, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, di tre voli che potranno essere programmati nella fascia oraria 23-24 L'articolo Aeroporto di Firenze: stop ai voli notturni. firenzepost

Firenze, 13 maggio 2024 – Una. Due. E non c’è due senza tre. Poi un bel poker, quattro. Provate a volgere lo sguardo dalla torre della Zecca Vecchia verso il Ponte Vecchio, poi alzate gli occhi di 30 gradi o giù di lì. Risultato: una sfilza di gru che spuntano come funghi ad ottobre. lanazione

Firenze, al via le nuove aperture straordinarie del Giardino di Boboli - firenze, al via le nuove aperture straordinarie del Giardino di Boboli - firenze, 26 maggio 2024 - Il giardino di Boboli sempre più accessibile: sono in arrivo ben quattro nuove aperture straordinarie del parco di lunedi, ordinariamente giornata di chiusura settimanale. Ol ... lanazione

Una carta litotecnica regionale per contrastare e monitorare erosione e rischio frane (LINK) - Una carta litotecnica regionale per contrastare e monitorare erosione e rischio frane (LINK) - La Carta litotecnica regionale è consultabile in geoscopio all’indirizzo http://www502. regione.toscana.it/geoscopio/ litotecnica.html e rappresenta un’informazione territoriale fondamentale per i ... livornopress

La parabola di Hancko: da “meteora” a Firenze a top in Olanda - La parabola di Hancko: da “meteora” a firenze a top in Olanda - Visualizzazioni: 31 L’ex-meteora della Fiorentina David Hancko è da tempo nel mirino del Napoli, in quanto pallino del nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. Indice La parabola di Hancko: da “meteor ... calciostyle