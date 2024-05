(Di domenica 26 maggio 2024) Domenica difficile oggi, 26 maggio 2024, per i viaggiatori in transito sulla. Nel pomeriggio si sono verificati dueall'altezza di, in provincia di Pisa L'articolo proviene daPost. .

Fipili: traffico in tilt per due incidenti tra Pontedera e Montopoli. Lunghe code verso Firenze - fipili: traffico in tilt per due incidenti tra Pontedera e Montopoli. Lunghe code verso Firenze - Domenica difficile oggi, 26 maggio 2024, per i viaggiatori in transito sulla fipili. Nel pomeriggio si sono verificati due incidenti all'altezza di Pontedera, in provincia di Pisa ... firenzepost

Incidente e tamponamento a catena in Fipili, traffico in tilt e lunghe code a Pontedera verso Firenze - Incidente e tamponamento a catena in fipili, traffico in tilt e lunghe code a Pontedera verso Firenze - Pontedera, 26 maggio 2024 – Un pomeriggio di grandi disagi in fipili nel tratto di Pontedera in direzione Firenze. Nel pomeriggio di oggi, domenica 26 maggio, si sono verificati in base alle prime ... lanazione

Incidente sulla FiPiLi, lunga coda verso Pisa - Incidente sulla fipili, lunga coda verso Pisa - Empoli, 24 maggio 2024 – Incidente nel tardo pomeriggio sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno; lo segnala Muoversi in Toscana, che riporta una lunga coda che ha raggiunto gli 8 ... lanazione