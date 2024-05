Fiorini | La decisione di mister Malotti legata alla sua attività imprenditoriale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024)sì-no? E’ questo l’interrogativo che accompagna i tifosi e gli sportivi maremmani in questi giorni. Una battuta anche dal presidente biancorosso Antonio. "Pare cheabbia chiesto altro tempo per decidere: sembra preoccupato per la sua". Completiamo il nostro giro di orizzonte tra i club biancorossi sentendo il parere di Giorgio Faralli, presidente del Club Portavecchia. "La conferma disulla panchina biancorossa sarebbe fondamentale perchè conosce già il gruppo e la squadra. E’ chiaro che se accettasse dovrebbe lasciare la sua, perchè vorrebbe dire dedicarsi interamente al Grosseto Calcio. Assurdo ed impensabile quello che sentito dire da qualche parte, vale a dire che il Grosseto, per gli allenamenti, si potrebbe spostare due voltesettimana a Firenze. Senon dovesse venire in Maremma il mio pensiero va subito aIndiani che ha lasciato l’Arezzo e al momento è libero da impegni".