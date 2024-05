Fiorentina - Mandragora | Col West Ham troppo fragil - per VINCERE la finale servirà QUESTO…

Alle 21:30 di oggi, venerdì 24 maggio, Roma e Fiorentina scenderanno in campo in occasione della finale di Coppa Italia femminile 2023/2024 nella cornice dello stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena, dove le giallorosse puntano l’abbinamento Scudetto-Coppa Italia, mentre le viola inseguono un trofeo che manca a Firenze da sei anni. sportface

Nicolas Burdisso, direttore dell’area tecnica della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai canali del club in vista della finale di Conference League contro l’Olympiacos: “Da ex giocatore, posso assicurare che aver già giocato una finale è un grandissimo vantaggio. sportface

Vincenzo Italiano, allenatore fiorentina (LaPresse ... competizione in cui la formazione toscana sarà impegnata nel suo atto finale mercoledì sera alle ore 21:00 in quel di Atene. A fronteggiare Nico ... interlive

Per la fiorentina è arrivato il momento di giocarsi la seconda finale di Conference League consecutiva. Dopo la cocente delusione dell'anno scorso col West Ham, questa volta la squadra di Vincenzo ... ilmessaggero

Non solo Torino, Fiorentina e Milan pensano a Pinamonti: c’è anche l’Inter - Non solo Torino, fiorentina e Milan pensano a Pinamonti: c’è anche l’Inter - la fiorentina in Conference, in virtù dell'8° posto già certo, o in Europa League, se mercoledì batterà l’Olympiakos nella finale di Conference. Mentre il Torino non si sa ancora poiché tutto ... torinogranata