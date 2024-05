Fino a 35 gradi - Giuliacci annuncia la svolta | quando arriva il caldo vero

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 26 maggio 2024) Come si evolve la situazione del meteo mentre ci avviciniamo all'estate? A fornire le ultime previsioni del tempo e le tendenze per la prima parte del mese di giugno è il colonnello Mario. All'orizzonte "due importanti novità", spiega in un video pubblicato sul profilo YouTube Meteo, perché "entro il 4 giugno finalmente cesserà la lunga fase piovosa che ha interessato e il centro e soprattutto il nord Italia", afferma il meteorologo. La seconda novità è che "sta perre sull'Italia ilanticiclone africano, seppur con un ritardo di circa 15-20 giorni rispetto alla tabella di marcia prevista di marcia".