Finiscono in ospedale dopo barbecue a base di spiedini di orso | la carne infestata da larve

(Di domenica 26 maggio 2024) Febbre, forti dolori muscolari e gonfiore agli occhi. Sono questi i sintomi che hanno fatto finire ini partecipanti di unin famiglia adidinero. Il primo dei commensali a capire che qualcosa non andava è stato un uomo di 29 anni residente nel Minnesota che,aver cercato una cura per i suoi sintomi, iniziati nel luglio 2022, era stato ricoverato per due volte nell’arco di 17 giorni, prima di scoprire che quelladi, “recuperata” da uno dei commensali nel nord del Saskatchewan, in Canada, eradadi trichinella, un parassita che invade l’intestino e dà poi origine a vermi adulti (nematodi) in grado di migrare nei muscoli e raggiungere anche il cervello.Leggi anche: Laera rimasta nel congelatore per un mese e mezzo, prima di essere scongelata e grigliata insieme ad alcune verdure. Essendo però di colore scuro, inizialmente era stata servita per sbaglio al sangue e, soloche alcuni commensali avevano lamentato che era poco cotta, era stata ripassata alla brace e servita di nuovo.