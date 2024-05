Finisce lo strazio Calcio Napoli Lecce 0-0

(Di domenica 26 maggio 2024)fuori dall’Europa dopo quattordici anni.0-0 tra i fischi del Maradona per una stagione che definire orrenda è un complimento. La stagione più brutta dell’era De Laurentiis termina al Maradona contro il. Le residue speranze di Europa, parliamo della Conference League, non dipendono dal: gli azzurri devono vincere, sperare .

