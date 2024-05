Finanziamento ai partiti fu errato abolirlo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Il mio tour nell’Italia centrale come candidato Pd alle prossime elezioni Europee mi permette di ascoltare la voce delle nostre comunità, le loro preoccupazioni. E quello che emerge è una forte richiesta di risposte su temi che la destra al potere preferisce ignorare, per non parlare delle distorsioni che alimentano, minando sempre più quel fragile legame di fiducia tra cittadini e politica. Negli ultimi giorni si è però tornati a parlare anche delpubblico ai. Io sono tra quelli che, anni fa, sostenne favorevolmente la sua abolizione. Oggi riconosco che fu un errore: in un periodo di crisi economica, abolimmo ilpubblico per non gravare sui cittadini, ma questo ha solo reso idipendenti da influenze private pericolose. Il caso recente in Liguria (al netto del garantismo che si deve sempre avere in questi casi) è emblematico. E ci offre lo spunto per una riflessione seria: ilpubblico non deve essere visto come una spesa ma come un investimento essenziale nella nostra libertà politica e sulla libertà di tutte e tutti di poter fare politica.