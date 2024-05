Finali A1 e A2 ginnastica artistica 2024 oggi in tv | canale - orario e diretta streaming

(Di domenica 26 maggio 2024) Tutto pronto per ledi Serie A1 e Serie A2 del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good”di. Ultima, decisiva giornata della Final Six del campionato italiano. A sfidarsi per il titolo nella massima serie maschile sono i campioni in carica della Virtus Ernesto Pasqualetti, Gymnastic Romagna Team e la neopromossa Spes Mestre (passata in finale come migliore seconda). Tra le donne, la Brixia Brescia delle Fate azzurre Alice D’Amato, Elisa Iorio e Angela Andreoli deve vedersela con laCivitavecchia di Manila Esposito (4 volte medaglia d’oro ai recenti Europei di Rimini) e la neopromossaLibertas Vercelli. I Playoff di Serie A2 mettono invece in palio l’ultima promozione nella massima serie, sia in campo maschile che in campo femminile. Tra gli uomini, la sfida è traSampietrina, Roma 70 e Campania 2000 (già promosseSalerno e Ares), mentre tra le donne si sfidano Futuregym 2000,Pavese eRomana (già promosse Forza e Coraggio Milano e Acrobatic Fitness).

La diretta testuale live delle semifinali Scudetto di Serie A1 del Campionato Italiano “Trofeo Veggy Good” 2024 di ginnastica artistica. Archiviate le tre tappe di regular season a Montichiari, Ancona e Ravenna, si alza il sipario sulla Final Six che vede al via le sei squadre migliori della regular season, pronte a darsi battaglia per l’ambito trofeo. sportface

A Firenze, nella splendida cornice di Palazzo Wanny, ha preso il via la Final Six di Ginnastica Artistica maschile e femminile. Nessuna sorpresa tra le favorite, con le due squadre detentrici del titolo che domani avranno l’occasione di ripetersi. sportface

