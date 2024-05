Finale playoff Championship | Leeds-Southampton LIVE alle 16 - le formazioni ufficiali

Dopo aver chiuso al secondo posto il proprio girone di Terza categoria, il Serralta ha vinto la semifinale playoff contro la Corridoniense ed è approdato alla finalissima per il salto in Seconda. L’avversaria di turno sarà il Monte San Martino o il Niccolò Ceselli e la sfida si disputerà venerdì 31 maggio. sport.quotidiano

Serie C, playoff: date e orari di semifinali e finale - Serie C, playoff: date e orari di semifinali e finale - Con il passaggio del turno di Avellino, Vicenza, Carrarese e Benevento ai danni, rispettivamente, di Catania, Padova, Juventus Next Gen e Torres i playoff di Serie C entrano nel rettilineo finale. sportal

Leeds-Southampton è la partita più ricca dell’anno, nonostante sia solo la finale di “Serie B” - Leeds-Southampton è la partita più ricca dell’anno, nonostante sia solo la finale di “Serie B” - Leeds e Southampton si giocano l’ultimo posto in premier League, nella partita più ricca del calcio mondiale. Una partita che vale (almeno) 140 milioni di sterline, e che può cambiare il corso della ... fanpage

Calcio: il Trapani perde in casa l'andata della Finale di Coppa Italia. Mercoledì il ritorno. - Calcio: il Trapani perde in casa l'andata della finale di Coppa Italia. Mercoledì il ritorno. - Il Palermo non andrà in Serie A il prossimo anno. I rosanero, infatti, hanno perso la semifinale dei playoff contro il Venezia per 2-1. Al Penzo vincono i padroni di casa per effetto delle reti di ... tp24