FIFA 2K25 | 2K Games ha ottenuto la licenza e rilascerà il gioco quest’anno - secondo un retailer

(Di domenica 26 maggio 2024) In queste ore si sta susseguendo in rete una nuova indiscrezione che vuole 2K averladi, con l’obiettivo di rilasciaresul mercato entro la fine di. Questo nuovo rumor, alimentato con forza da un, vuole l’etichetta sportiva del publisher americano a cui dobbiamo GTA 6, 2K, aver non soltantoin gran silenzio nei mesi scorsi ladima aver anche già programmato il rilascio di una tema calcistico durante questo 2024. Leggiamo quanto riportato dal: “2K si è assicurata laufficiale per creare il prossimo video. La collaborazione è stata confermata, dunque 2K si occuperà di sviluppare la nuova serie di giochi di calcio. Il lancio diè previsto per, giusto in tempo per la Coppa del Mondo 2026.

