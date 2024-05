Festival dell’Economia - ultima giornata Scuol - Valditara | formeremo 85mila docenti di sostegno Cipollone Bce | cambiamento clima incide su inflazio -e, agire subito

E’ andato in scena questa mattina l’evento scientifico-culturale “Italian Food Design: cibo, persone, scienza e creatività per il Made in Italy” che per la prima volta ha unito due vere eccellenze di italianità: il cibo e il design. italiasera

Festival dell'Economia: ministri e presidente Confindustria gli ospiti della giornata - Festival dell'Economia: ministri e presidente Confindustria gli ospiti della giornata - L'incontro arriva al termine di una giornata che vedra' presente istituzionali e politiche importanti, a partire da quella di Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei dal titolo "La scommessa ... ilsole24ore

Fitto (FdI): alle Europee il «bis» delle Politiche - Fitto (FdI): alle Europee il «bis» delle Politiche - TARANTO - Elezioni europee, si serrano i ranghi in Fratelli d’Italia. L’occasione è il tour in Salento del ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto c ... lagazzettadelmezzogiorno

Giornata conclusiva del Festival dell'Economia - giornata conclusiva del Festival dell'Economia - La giornata conclusiva del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento, si è svolta con grande partecipazione e in ... trentotoday