Festival dell’economia di Trento - Valditara | Formazione professionale important - un saldatore guadagna 4mila euro al mese

(Di domenica 26 maggio 2024) “Fare ilalnon è una opzione da buttare via. Invito quindi i genitori che hanno figli che hanno il talento della manualità a non scartare la. Tra l’altro le imprese stanno cercando queste figure. La scuola è anche questa: orientare al meglio i talenti dei ragazzi”. Lo ha detto Giuseppe, ministro dell’Istruzione e del merito, intervenendo a ‘Perché serve una scuola di talenti’, panel deldi Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing. L'articolo proviene da Ildenaro.it. .

